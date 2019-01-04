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Медики научились останавливать развитие меланомы

Австралийские медики научились останавливать развитие меланомы и раковых опухолей. Препарат перекрывает поступление крови к новообразованиям.
Медики научились останавливать развитие меланомы

Университет Квинсленда разработал эффективный метод лечения рака путём блокировки роста опухолей. Киараш Хосротехрани рассказал о препарате, который уже вышел на рынок и вскоре будет участвовать в клинических испытаниях. Идея перекрыть кровоснабжение раковым образованиям в медицине не нова, однако учёные не понимали, как этого можно добиться.

Хосротехрани с командой обнаружил стволовые клетки, которые формируют новые кровеносные сосуды для подпитки опухоли. Опыты научных специалистов "отключили" данный механизм, позволив побороть развитие рака.

Поскольку злокачественные образования не растут и не распространяются, заболевание переходит в ремиссию. Метод особо эффективен на ранней стадии рака кожи или меланомы.

Главной задачей Хосротехрани считает предотвратить саму возможность возникновения метастаз. Необходимо позаботиться о тех пациентах, которым уже удалили опухоль. В ближайшее время в госпиталях Австралии, занимающихся онкологией, проведут клинические испытания нового препарата.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:45

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