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Lamborghini показала первые снимки обновленной версии суперкара Huracan

Представители Lamborghini показали первые снимки обновленной версии Huracan. Суперкар получит больше мощности и скорости.

Lamborghini показала первые снимки обновленной версии суперкара Huracan

Дебют транспортного средства состоится в текущем году. В Сети засветились первые официальные тизеры обновлённой версии суперкара Lamborghini Huracan, не подвергавшегося рестайлингу с начала запуска ещё 5 лет назад. Публичную премьеру новинки планируют на текущий год. Huracan наделят агрессивным стайлинг-пакетом, который создали на основе внешности флагманского Performante. За счёт новых аэродинамических элементов обеспечивается увеличение прижимной силы. Здесь речь идёт также о заднем антикрыле и диффузоре. Полноприводные версии (индекс LP610-4) в кузове «кабриолет» и «купе» оснащаются модернизированным 5,2-литровым атмосферным мотором V10 с увеличивающейся мощностью от 610 л.с. до 620 л.с. В данном случае индекс обновленного суперкара меняется на LP620-4. Авто набирает 100 км/ч за 3 сек. Мощность двигателя модели с заднеприводной системой увеличилась от 580 л.с. до 590 л.с.

Сильно изменится салон транспортного средства. Из него пропадут многие аналоговые кнопки и переключатели. Основные функции авто будут управляться за счёт большого центрального дисплея – по типу электрокаров Tesla.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25

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