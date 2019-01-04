"Уральские пельмени" посмеялись над фразой Ольги Глацких в новогоднем шоу





В постановке "Уральских пельменей" мальчик по имени Витя (Дмитрий Брекоткин) ожидает Деда Мороза, но когда тот появляется узнает в сказочном персонаже своего родителя. Отец дарит мальчику флеш-базуку, но подарком Витя не совсем доволен и устраивает истерику. Обиженный ребенок собирается уходить и говорит, что не надо было его рожать: "Государство вас об этом не просило!".Свердловская чиновница Ольга Глацких обронила скандальную фразу осенью 2018 года во время встречи с молодежными организациями города Кировграда. Ролик с её неосторожными словами мгновенно разлетелся по Сети, а затем популярность чиновницы обрела негативный характер, и ей пришлось уволиться.