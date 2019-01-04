АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

"Уральские пельмени" посмеялись над фразой Ольги Глацких в новогоднем шоу

Известный юмористический коллектив "Уральские пельмени" посмеялись над фразой "государство не просило вас рожать" бывшей чиновницы Ольги Глацких. "Крылатую" цитату артисты обыграли в одной из миниатюр в новогоднем шоу под названием "Страна Гирляндия".

"Уральские пельмени" посмеялись над фразой Ольги Глацких в новогоднем шоу

В постановке "Уральских пельменей" мальчик по имени Витя (Дмитрий Брекоткин) ожидает Деда Мороза, но когда тот появляется узнает в сказочном персонаже своего родителя. Отец дарит мальчику флеш-базуку, но подарком Витя не совсем доволен и устраивает истерику. Обиженный ребенок собирается уходить и говорит, что не надо было его рожать: "Государство вас об этом не просило!".
"Уральские пельмени" посмеялись над фразой Ольги Глацких в новогоднем шоу


Свердловская чиновница Ольга Глацких обронила скандальную фразу осенью 2018 года во время встречи с молодежными организациями города Кировграда. Ролик с её неосторожными словами мгновенно разлетелся по Сети, а затем популярность чиновницы обрела негативный характер, и ей пришлось уволиться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche представил трековую версию Porsche 718
На Марсе обнаружены чужеродные черепа и кактус
Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с
Ванга предсказала болезнь Дональда Трампа и
Компания Dell запатентовала новый ноутбук с
Джастин Бибер спел серенаду для Хейли Болдуин
"Уральские пельмени" посмеялись над фразой Ольги
Зафиксирована мощная вирусная атака WannaCry
Новинка Xiaomi Redmi Pro 2 получила одобрение от
Сломанную систему сбора мусора в Тихом океане
Украинский пранкер Вольнов в прямом эфире высмеял
Сергей Шнуров и другие артисты поделились
Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на
Мини-платье Натальи Подольской не оставило
Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную
Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису
Представлен первый планшет Asus с Chrome OS
Названа причина отказа Disney снимать Джонни
Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год в
«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса
Лидер Maroon 5 купил особняк Бена Аффлека за 32
Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и
Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и
Российские военные спасатели-водолазы ВМФ
The National Interest показало сценарий войны
Ученые назвали причину старения кожи и
Поклонники подвергли критике методы воспитания
Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми
Ученые назвали самые необычные травмы, полученные
Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом"
Просмотреть все новости