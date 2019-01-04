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Светлана Лобода была замечена в объятьях отца Тильды

Ранее поклонники Светланы Лободы подозревали, что отцом ее младшей наследницы Тильды является Тиль Линдеманн, лидер немецкого коллектива Rammstein. Однако недавно певица была замечена в объятьях другого мужчины, после чего фанаты решили, что он и есть настоящий папа ее маленькой дочери.

Светлана Лобода была замечена в объятьях отца Тильды

Недавно миллионы поклонников Светланы Лободы донимали артистку вопросами по поводу отца Тильды. Однако звезда привыкла хранить в секрете свою личную жизнь. Многие фанаты были уверены, что Тиль Линдеманн и есть отец малышки, потому что перед второй беременностью певица часто отдыхала в компании со знаменитым немецким рокером. Однако знаменитость перестала скрывать свои чувства к настоящему папе Тильды, так как в соцсети появилось пикантное фото, как она в нежных объятьях целуется с PR-специалистом Николаем Степановым. Под фото он написал, что женщина «делает» мужчину, и что ему повезло, так как ею оказалась Лобода.

После данной публикации поклонники решили, что Тиль Линдеманн, скорей всего, является для артистки просто хорошим другом, в честь которого она назвала свою малышку, а вот Степанов и есть отец ее ребенка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

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