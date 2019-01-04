Светлана Лобода была замечена в объятьях отца Тильды

Недавно миллионы поклонников Светланы Лободы донимали артистку вопросами по поводу отца Тильды. Однако звезда привыкла хранить в секрете свою личную жизнь. Многие фанаты были уверены, что Тиль Линдеманн и есть отец малышки, потому что перед второй беременностью певица часто отдыхала в компании со знаменитым немецким рокером. Однако знаменитость перестала скрывать свои чувства к настоящему папе Тильды, так как в соцсети появилось пикантное фото, как она в нежных объятьях целуется с PR-специалистом Николаем Степановым. Под фото он написал, что женщина «делает» мужчину, и что ему повезло, так как ею оказалась Лобода.После данной публикации поклонники решили, что Тиль Линдеманн, скорей всего, является для артистки просто хорошим другом, в честь которого она назвала свою малышку, а вот Степанов и есть отец ее ребенка.