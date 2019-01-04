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Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на сайте Кремля поздравил легендарного советского художника и скульптора Зураба Церетели с его юбилеем – 85-летием. Президент отметил, что ему радостно видеть, как именинник не останавливается на достигнутом и уделяет внимание различным сферам.

Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием

В поздравительной телеграмме Владимир Путин написал, что очень многие люди знают Зураба Церетели как яркого представителя культуры. Его работы признаны как простыми любителями искусства, так и профессионалами. Президент пожелал скульптору крепкого здоровья, всего наилучшего и вдохновения, бьющего через край.

Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием

Зураб Церетели родился в столице Грузии ровно 85 лет назад. Уже к концу 60-х художник впервые заявил о себе в сфере монументального искусства. На сегодняшний день его творения украшают площади и улицы многих городов мира, например, Испании, США, Италии, Великобритании и других.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:45

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