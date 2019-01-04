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Украинский пранкер Вольнов в прямом эфире высмеял трагедию в Магнитогорске

Украинский пранкер Евгений Вольнов вновь стал фигурантом скандала, попытавшись сделать трагедию с обрушением дома в Магнитогорске объектом насмешек. Во время прямой трансляции на своем YouTube-канале он спрашивал у сотрудников ФСБ, когда и где произойдет следующий взрыв, после чего стал задавать аналогичные вопросы жителям Магнитогорска.

Украинский пранкер Вольнов в прямом эфире высмеял трагедию в Магнитогорске

После окончания разговора пранкер Вольнов долго смеялся и развлекался со своими зрителями. Называл сотрудников ФСБ «животными» и получал пожертвования от своих фанатов, которые придумывали вопросы для Вольнова, чтобы тот их задал своим жертвам во время следующего звонка. На данный момент запись с его канала удалена, но уже появилось множество копий.

В прошлом году Евгений Вольнов уже устраивал подобные скандалы. Так, 25 марта 2017 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, унесший жизни множества людей. Вольнов обзванивал жителей Кемерово, распространяя дезинформацию по поводу гибели в пожаре сотен человек. Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Согласно официальным данным жертвами трагедии стали 39 человек.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:42

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