Украинский пранкер Вольнов в прямом эфире высмеял трагедию в Магнитогорске





После окончания разговора пранкер Вольнов долго смеялся и развлекался со своими зрителями. Называл сотрудников ФСБ «животными» и получал пожертвования от своих фанатов, которые придумывали вопросы для Вольнова, чтобы тот их задал своим жертвам во время следующего звонка. На данный момент запись с его канала удалена, но уже появилось множество копий.В прошлом году Евгений Вольнов уже устраивал подобные скандалы. Так, 25 марта 2017 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, унесший жизни множества людей. Вольнов обзванивал жителей Кемерово, распространяя дезинформацию по поводу гибели в пожаре сотен человек. Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Согласно официальным данным жертвами трагедии стали 39 человек.