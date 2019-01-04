Ванга предсказала болезнь Дональда Трампа и покушение на Владимира Путина в 2019-м

"Володя поведёт Россию. Князь Владимир", - цитирует Проклова Вангу.





Приверженцы болгарской ясновидящей Ванги обратились к её ранним предсказаниям, найдя в них подсказки касательно здоровья Трампа и смерти Путина. Поклонники экстрасенса считают, что за свою жизнь опасается и сам российский лидер, ведь число его личной охраны возросло. Так, в 2019-м кто-то из работников службы безопасности может пойти на покушение и успешно его осуществить.Придётся тяжело и Трампу, ведь его ждёт борьба с серьёзной болезнью. Какой именно, Ванга не уточнила. У ясновидящей по сей день есть масса поклонников, ведь последняя сумела предсказать Брексит и трагедию 11 сентября. Нынешний год также не обойдётся без стихийных бедствий и трагедий по всему миру.Отметим, что и среди российских звёзд есть поклонники Ванги, общавшиеся с ней при жизни. К примеру, актриса Елена Проклова обнародовала предсказание, которое доверили лично ей. Впрочем, по версии артистки, с Путиным не только всё будет хорошо, но он даже выведет Россию из кризиса, сделав ведущей мировой державой.