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Ванга предсказала болезнь Дональда Трампа и покушение на Владимира Путина в 2019-м

Ванга предсказала болезнь Дональда Трампа и покушение на Владимира Путина в 2019 году, считают экстрасенсы. Мистики уверены, что впереди человечество ждёт масса трагических событий и бедствий.

Ванга предсказала болезнь Дональда Трампа и покушение на Владимира Путина в 2019-м

Приверженцы болгарской ясновидящей Ванги обратились к её ранним предсказаниям, найдя в них подсказки касательно здоровья Трампа и смерти Путина. Поклонники экстрасенса считают, что за свою жизнь опасается и сам российский лидер, ведь число его личной охраны возросло. Так, в 2019-м кто-то из работников службы безопасности может пойти на покушение и успешно его осуществить.

Придётся тяжело и Трампу, ведь его ждёт борьба с серьёзной болезнью. Какой именно, Ванга не уточнила. У ясновидящей по сей день есть масса поклонников, ведь последняя сумела предсказать Брексит и трагедию 11 сентября. Нынешний год также не обойдётся без стихийных бедствий и трагедий по всему миру.

Отметим, что и среди российских звёзд есть поклонники Ванги, общавшиеся с ней при жизни. К примеру, актриса Елена Проклова обнародовала предсказание, которое доверили лично ей. Впрочем, по версии артистки, с Путиным не только всё будет хорошо, но он даже выведет Россию из кризиса, сделав ведущей мировой державой.

"Володя поведёт Россию. Князь Владимир", - цитирует Проклова Вангу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:33

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