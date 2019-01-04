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Джастин Бибер спел серенаду для Хейли Болдуин

Не так давно известный американский певец Джастин Бибер спел для своей супруги Хейли Болдуин серенаду. Импровизированный концерт произошел на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда пара возвращалась домой после ужина в отеле Montage.

Джастин Бибер спел серенаду для Хейли Болдуин

Джастин Бибер решил спеть для своей жены, просто идя по улице, а в качестве подтанцовки певец выбрал незнакомца, который проходил мимо. Данное зрелище запечатлели папарацци на свои фотокамеры. Хейли Болдуин оценила поступок супруга и весело хохотала. Что касается импровизированного танцора, то он попросил артиста с ним сфотографироваться.

Джастин Бибер уже не впервые показывает своей супруге чувства на людях. Не так давно, сидя на фонтане, он пел песню для любимой жены под гитару.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:12

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