Джастин Бибер спел серенаду для Хейли Болдуин
Не так давно известный американский певец Джастин Бибер спел для своей супруги Хейли Болдуин серенаду. Импровизированный концерт произошел на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда пара возвращалась домой после ужина в отеле Montage.
Джастин Бибер решил спеть для своей жены, просто идя по улице, а в качестве подтанцовки певец выбрал незнакомца, который проходил мимо. Данное зрелище запечатлели папарацци на свои фотокамеры. Хейли Болдуин оценила поступок супруга и весело хохотала. Что касается импровизированного танцора, то он попросил артиста с ним сфотографироваться.
Джастин Бибер уже не впервые показывает своей супруге чувства на людях. Не так давно, сидя на фонтане, он пел песню для любимой жены под гитару.
Джастин Бибер решил спеть для своей жены, просто идя по улице, а в качестве подтанцовки певец выбрал незнакомца, который проходил мимо. Данное зрелище запечатлели папарацци на свои фотокамеры. Хейли Болдуин оценила поступок супруга и весело хохотала. Что касается импровизированного танцора, то он попросил артиста с ним сфотографироваться.
Джастин Бибер уже не впервые показывает своей супруге чувства на людях. Не так давно, сидя на фонтане, он пел песню для любимой жены под гитару.