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Зафиксирована мощная вирусная атака WannaCry

В конце прошлого года зафиксировали мощную вирусную атаку WannaCry. Речь идёт об известном киберспециалистам вирусе под названием WannaCry.

Зафиксирована мощная вирусная атака WannaCry

Эксперты отмечают, что за 3 квартал прошлого года на шифровальщик пришлось около 28 процентов от всех осуществляемых атак. Вирус WannaCry, а также похожие вредоносные ПО вначале осуществляют шифрование определенных файлов на пользовательском компьютере. Для возвращения доступа к ним, «вредонос» требует денежное вознаграждение, при этом обещая восстановить правильную работу устройства. В последнее время персональные компьютеры чаще всего атакуются криптомайнерами. Специалисты “Лаборатории Касперского” отмечают, что за прошлый год практически каждый десятый юзер подвергался такой атаке. Это практически в два раза больше в сравнении с позапрошлым годом.

Угроза данных атак заключается в том, что в персональных компьютерах процессоры вынуждены работать на износ. При этом отсутствуют гарантии, что хакеры, которые преследовали цель криптомайнинга, не похитили с ПК личную пользовательскую информацию. В данном случае довольно легко можно защитить себя от атак. Нужно вовремя загружать обновления, а также проводить профилактику.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:01

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