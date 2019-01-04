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Мини-платье Натальи Подольской не оставило фанатов равнодушными

Наталья Подольская обнародовала в своем микроблоге Instagram фото, на котором она запечатлена в белом мини-платье. Певица покорила всех фанатов своей стройностью и красотой, а ее образ не оставил поклонников равнодушными.

Мини-платье Натальи Подольской не оставило фанатов равнодушными

Многие поклонники берут пример с Натальи Подольской, так как она является одной из самых стройных певиц российского шоубиза. Исполнительница песен нередко балует своих фолловеров в соцсети новыми публикациями. Поклонники постоянно следят за деятельностью своей любимицы, а также за ее образами, в которых она появляется во время своих выступлений. На новогодний концерт Подольская одела мини-платье с ярко выраженным декольте. Фото, которое артистка выложила в своем аккаунте, вызвало настоящий фурор. Данный снимок в течение суток собрал более 15 тысяч отметок «Нравится» и свыше 50 комментариев. Поклонники просто засыпали свою любимицу комплиментами. Они сказали, что Наталья «шикарная» и «сногсшибательная» женщина. Некоторые отметили «замечательный голос» певицы.

Стоит напомнить, что Наталья Подольская на протяжении восемнадцати лет живет в счастливом браке с певцом Владимиром Пресняковым – младшим. Супруги воспитывают сына Артемия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:21

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