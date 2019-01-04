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Новинка Xiaomi Redmi Pro 2 получила одобрение от TENAA

Компания Xiaomi презентует новый смартфон Redmi Pro 2. Гаджет уже получил одобрение от китайского агентства TENAA.

Новинка Xiaomi Redmi Pro 2 получила одобрение от TENAA

Представители компании выступили с заявлением о том, что свою новинку они презентуют 10 января. Мнение экспертов, касающееся таинственного гаджета Redmi, разделились. Некоторые уверены: девайс появится на потребительском рынке под именем Redmi Pro 2. Большой процент экспертов настаивают на том, что это будет Redmi 7 Pro. Несмотря на разные мнения, достоверно известно, что такие модели мобильных телефонов, как M1901F7C, M1901F7E и M1901F7T еще в конце прошлого года получили утверждение от TENAA. Юзеры рассматривают тот вариант, что недавно одобренная китайским агентством модель 3C получит коммерческое название Redmi Pro 2.

Технические характеристики нового устройства практически не известны. Размер смартфона - 159,21 x 75,21 x 8,1 мм. Ожидается, что гаджет будет оснащен батареей на 3900 мАч. Анализируя предыдущие модели, можно предположить, что экран девайса составит 6,3 дюйма.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:49

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