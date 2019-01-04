АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Сломанную систему сбора мусора в Тихом океане отбуксировали на сушу

Сломанную систему для сбора мусора в водах Тихого океана Ocean Cleanup отбуксировали на сушу для починки. Из-за трещины 18 метров конструкции откололись.
Сломанную систему сбора мусора в Тихом океане отбуксировали на сушу

Стартап Ocean Cleanup, на который потратили 30 млн долларов, сообщил о серьёзной поломке в 600-метровой системе для сбора пластика в Тихом океане. Корабль Maersk Transporter отбуксирует конструкцию в порт, где её восстановят и улучшат. С сентября 2018-го удалось поднять из вод всего лишь две тонны мусора, поскольку гигантская ловушка двигалась чересчур медленно.

Изобрёл Ocean Cleanup 24-летний голландец, курирующий проект. Система в форме буквы U собрана из прочных полиэтиленовых гибких балок с подводной сетью в 3 метра шириной. Свободно курсируя в океане, конструкция должна захватывать все частички пластика не меньше 5 см.

После этого мусор будут перемещать на борт судов сопровождения и утилизировать на берегу. Часть балки Ocean Cleanup оторвалась, поскольку из-за большой нагрузки образовалась и увеличилась трещина.

Это сильно расстроило глав проекта, ведь за прошедшие месяцы они почти не очистили океаническое мусорное пятно. Напомним, что в нём скопилось не меньше 80 тысяч тонн пластика общей площадью 1,6 млн километров квадратных.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche представил трековую версию Porsche 718
На Марсе обнаружены чужеродные черепа и кактус
Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с
Ванга предсказала болезнь Дональда Трампа и
Компания Dell запатентовала новый ноутбук с
Джастин Бибер спел серенаду для Хейли Болдуин
"Уральские пельмени" посмеялись над фразой Ольги
Зафиксирована мощная вирусная атака WannaCry
Новинка Xiaomi Redmi Pro 2 получила одобрение от
Сломанную систему сбора мусора в Тихом океане
Украинский пранкер Вольнов в прямом эфире высмеял
Сергей Шнуров и другие артисты поделились
Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на
Мини-платье Натальи Подольской не оставило
Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную
Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису
Представлен первый планшет Asus с Chrome OS
Названа причина отказа Disney снимать Джонни
Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год в
«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса
Лидер Maroon 5 купил особняк Бена Аффлека за 32
Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и
Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и
Российские военные спасатели-водолазы ВМФ
The National Interest показало сценарий войны
Ученые назвали причину старения кожи и
Поклонники подвергли критике методы воспитания
Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми
Ученые назвали самые необычные травмы, полученные
Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом"
Просмотреть все новости