Сломанную систему сбора мусора в Тихом океане отбуксировали на сушу
Сломанную систему для сбора мусора в водах Тихого океана Ocean Cleanup отбуксировали на сушу для починки. Из-за трещины 18 метров конструкции откололись.
Стартап Ocean Cleanup, на который потратили 30 млн долларов, сообщил о серьёзной поломке в 600-метровой системе для сбора пластика в Тихом океане. Корабль Maersk Transporter отбуксирует конструкцию в порт, где её восстановят и улучшат. С сентября 2018-го удалось поднять из вод всего лишь две тонны мусора, поскольку гигантская ловушка двигалась чересчур медленно.
Изобрёл Ocean Cleanup 24-летний голландец, курирующий проект. Система в форме буквы U собрана из прочных полиэтиленовых гибких балок с подводной сетью в 3 метра шириной. Свободно курсируя в океане, конструкция должна захватывать все частички пластика не меньше 5 см.
После этого мусор будут перемещать на борт судов сопровождения и утилизировать на берегу. Часть балки Ocean Cleanup оторвалась, поскольку из-за большой нагрузки образовалась и увеличилась трещина.
Это сильно расстроило глав проекта, ведь за прошедшие месяцы они почти не очистили океаническое мусорное пятно. Напомним, что в нём скопилось не меньше 80 тысяч тонн пластика общей площадью 1,6 млн километров квадратных.
Стартап Ocean Cleanup, на который потратили 30 млн долларов, сообщил о серьёзной поломке в 600-метровой системе для сбора пластика в Тихом океане. Корабль Maersk Transporter отбуксирует конструкцию в порт, где её восстановят и улучшат. С сентября 2018-го удалось поднять из вод всего лишь две тонны мусора, поскольку гигантская ловушка двигалась чересчур медленно.
Изобрёл Ocean Cleanup 24-летний голландец, курирующий проект. Система в форме буквы U собрана из прочных полиэтиленовых гибких балок с подводной сетью в 3 метра шириной. Свободно курсируя в океане, конструкция должна захватывать все частички пластика не меньше 5 см.
После этого мусор будут перемещать на борт судов сопровождения и утилизировать на берегу. Часть балки Ocean Cleanup оторвалась, поскольку из-за большой нагрузки образовалась и увеличилась трещина.
Это сильно расстроило глав проекта, ведь за прошедшие месяцы они почти не очистили океаническое мусорное пятно. Напомним, что в нём скопилось не меньше 80 тысяч тонн пластика общей площадью 1,6 млн километров квадратных.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:42