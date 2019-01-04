Сломанную систему сбора мусора в Тихом океане отбуксировали на сушу





Стартап Ocean Cleanup, на который потратили 30 млн долларов, сообщил о серьёзной поломке в 600-метровой системе для сбора пластика в Тихом океане. Корабль Maersk Transporter отбуксирует конструкцию в порт, где её восстановят и улучшат. С сентября 2018-го удалось поднять из вод всего лишь две тонны мусора, поскольку гигантская ловушка двигалась чересчур медленно.Изобрёл Ocean Cleanup 24-летний голландец, курирующий проект. Система в форме буквы U собрана из прочных полиэтиленовых гибких балок с подводной сетью в 3 метра шириной. Свободно курсируя в океане, конструкция должна захватывать все частички пластика не меньше 5 см.После этого мусор будут перемещать на борт судов сопровождения и утилизировать на берегу. Часть балки Ocean Cleanup оторвалась, поскольку из-за большой нагрузки образовалась и увеличилась трещина.Это сильно расстроило глав проекта, ведь за прошедшие месяцы они почти не очистили океаническое мусорное пятно. Напомним, что в нём скопилось не меньше 80 тысяч тонн пластика общей площадью 1,6 млн километров квадратных.