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Сергей Шнуров и другие артисты поделились рецептами борьбы с похмельем

Известный российский музыкант и певец Сергей Шнуров, а также другие представители отечественного шоу-бизнеса рассказали, как они ведут борьбу с похмельем. Рецепты артистов весьма отличаются друг от друга.

Сергей Шнуров и другие артисты поделились рецептами борьбы с похмельем
Сергей Шнуров признался, что с похмельем бороться абсолютно бесполезно, его можно лишь пережить. А вот Григорий Лепс «спасается» от «недуга» с помощью капельницы. По словам известной балерины Анастасии Волочковой, лучшее решение при борьбе с похмельем – это поход в баню. Что касается эпатажной певицы Лолиты Милявской, то ей не известны страдания по этому поводу, поскольку она подобных симптомов вообще не испытывает. Но при этом дает совет россиянам: с утра немного пригубить алкоголя и доесть еду, оставшуюся с вечера.

Сергей Шнуров и другие артисты поделились рецептами борьбы с похмельем

Андрей Храмов и Андрей Дубровин, солисты легендарной группы «Земляне», заявили, что похмелье лучше всего лечится физическими нагрузками и жидкой пищей, например, борщом или молоком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:30

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