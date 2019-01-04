Сергей Шнуров и другие артисты поделились рецептами борьбы с похмельем

Сергей Шнуров признался, что с похмельем бороться абсолютно бесполезно, его можно лишь пережить. А вот Григорий Лепс «спасается» от «недуга» с помощью капельницы. По словам известной балерины Анастасии Волочковой, лучшее решение при борьбе с похмельем – это поход в баню. Что касается эпатажной певицы Лолиты Милявской, то ей не известны страдания по этому поводу, поскольку она подобных симптомов вообще не испытывает. Но при этом дает совет россиянам: с утра немного пригубить алкоголя и доесть еду, оставшуюся с вечера.