Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на своем спорткаре Toyota Celica

Инцидент произошел зимой, как отмечает Павел Прилучный, в этот период года его спорткар становился неуправляемым. Так и в этот раз машину неудачно занесло, из-за чего она задела бордюр, который пробил тормозную систему. Тормоза отказали, тогда Прилучному пришлось воспользоваться ручником. Выехав на МКАД, у него замерзла жидкость в омывателе, поэтому приходилось высовываться из окна и поливать лобовое стекло. Таким образом Прилучный добрался до нужного места, но поклялся себе, что больше никогда не сядет за руль.Обещание больше не водить спортивный автомобиль заядлый гонщик так и не сдержал. Прилучный признался, что не представляет жизни без машины. Когда у него впервые появилась Toyota Celica, он долгое время ездил без глушителя. Мама актера могла услышать, что сын возвращается, когда тот находился за два квартала от дома.