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Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на своем спорткаре Toyota Celica

Российский актер Павел Прилучный рассказал о том, как попал в аварию на своем спортивном автомобиле Toyota Celica. По словам киноартиста, машина получила незначительные повреждения, но вот сам он натерпелся много ужасов, пока добирался до пункта назначения.

Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на своем спорткаре Toyota Celica

Инцидент произошел зимой, как отмечает Павел Прилучный, в этот период года его спорткар становился неуправляемым. Так и в этот раз машину неудачно занесло, из-за чего она задела бордюр, который пробил тормозную систему. Тормоза отказали, тогда Прилучному пришлось воспользоваться ручником. Выехав на МКАД, у него замерзла жидкость в омывателе, поэтому приходилось высовываться из окна и поливать лобовое стекло. Таким образом Прилучный добрался до нужного места, но поклялся себе, что больше никогда не сядет за руль.

Обещание больше не водить спортивный автомобиль заядлый гонщик так и не сдержал. Прилучный признался, что не представляет жизни без машины. Когда у него впервые появилась Toyota Celica, он долгое время ездил без глушителя. Мама актера могла услышать, что сын возвращается, когда тот находился за два квартала от дома.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:21

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