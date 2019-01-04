Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную систему из Млечного Пути
Ученые провели наблюдения и выяснили, что столкновение галактик может выбросить Солнечную систему в глубокий космос. Катастрофа с масштабными последствиями для человечества может случиться через 2 миллиарда лет.
Поглощение Млечным Путем Магелланового Облака, расположенного от Галактики на расстоянии в 163 000 световых лет, приведет к пробуждению черной дыры. В результате слияния черная дыра увеличится в 10 раз, объяснили представители науки из Университета Дарема.
Черная дыра превратит зону пространства-времени в квазар, который генерирует мощнейшие излучения высокой энергии. Возможно, Солнечной системы они не достигнут, но маловероятно, что человечество не пострадает из-за гигантского столкновения, отметили британские эксперты.
Астрофизики не отрицают, что столкнуться Млечный Путь может и с Андромедой. К таким выводам они пришли, смоделировав процесс эволюции галактик и окружающих их объектов. Но это столкновение случится, предположительно, через 8 млрд лет.
Поглощение Млечным Путем Магелланового Облака, расположенного от Галактики на расстоянии в 163 000 световых лет, приведет к пробуждению черной дыры. В результате слияния черная дыра увеличится в 10 раз, объяснили представители науки из Университета Дарема.
Черная дыра превратит зону пространства-времени в квазар, который генерирует мощнейшие излучения высокой энергии. Возможно, Солнечной системы они не достигнут, но маловероятно, что человечество не пострадает из-за гигантского столкновения, отметили британские эксперты.
Астрофизики не отрицают, что столкнуться Млечный Путь может и с Андромедой. К таким выводам они пришли, смоделировав процесс эволюции галактик и окружающих их объектов. Но это столкновение случится, предположительно, через 8 млрд лет.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:09