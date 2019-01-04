АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную систему из Млечного Пути

Ученые провели наблюдения и выяснили, что столкновение галактик может выбросить Солнечную систему в глубокий космос. Катастрофа с масштабными последствиями для человечества может случиться через 2 миллиарда лет.

Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную систему из Млечного Пути

Поглощение Млечным Путем Магелланового Облака, расположенного от Галактики на расстоянии в 163 000 световых лет, приведет к пробуждению черной дыры. В результате слияния черная дыра увеличится в 10 раз, объяснили представители науки из Университета Дарема.

Черная дыра превратит зону пространства-времени в квазар, который генерирует мощнейшие излучения высокой энергии. Возможно, Солнечной системы они не достигнут, но маловероятно, что человечество не пострадает из-за гигантского столкновения, отметили британские эксперты.

Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную систему из Млечного Пути

Астрофизики не отрицают, что столкнуться Млечный Путь может и с Андромедой. К таким выводам они пришли, смоделировав процесс эволюции галактик и окружающих их объектов. Но это столкновение случится, предположительно, через 8 млрд лет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров и другие артисты поделились
Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на
Мини-платье Натальи Подольской не оставило
Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную
Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису
Представлен первый планшет Asus с Chrome OS
Названа причина отказа Disney снимать Джонни
Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год в
«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса
Лидер Maroon 5 купил особняк Бена Аффлека за 32
Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и
Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и
Российские военные спасатели-водолазы ВМФ
The National Interest показало сценарий войны
Ученые назвали причину старения кожи и
Поклонники подвергли критике методы воспитания
Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми
Ученые назвали самые необычные травмы, полученные
Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом"
В Сети опубликован официальный тизер нового
В Букингемском дворце состоится новая королевская
Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах
Эксперты анонсировали рейтинг мощнейших игровых
Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных
Настя Каменских сравнила свои ягодицы с фигурой
Gigabyte вскоре презентует игровой монитор марки
NASA отправит в космос спутник для изменения
Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру
В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi
В Великобритании Rolls-Royce построит самый
Просмотреть все новости