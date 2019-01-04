Представлен первый планшет Asus с Chrome OS





Разработчики компании Asus продемонстрировали линейку мобильных устройств, которые работают на основе Chrome OS. Новинки созданы для функционирования в сфере образования. Среди показанных гаджетов больше всего обращает на себя внимание первый планшет компании, работающий с помощью оперативной системе Chrome - Asus Chromebook Tablet CT100.Представители компании утверждают, что данный планшет способен упростить детям младшего возраста знакомство с технологиями. Учитывая область применения девайса, разработчики наградили его защищенным исполнением и прорезиненными шасси. Это позволяет устройству выдержать падение с высоты до 100 сантиметров. Он может упасть с парты или рабочего стола, при этом не получив ущерб в работоспособности.Дисплей планшета 9,7 дюймов покрыт закаленным стеклом, что позволяет защитить устройство от различных царапин. Гаджет оснащен процессором ОР 1, оперативной памятью на 4 Гб и встроенным хранилищем на 32 Гб.