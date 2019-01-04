Названа причина отказа Disney снимать Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря"





Руководство Disney окончательно решило обойтись в новой части "Пиратов Карибского моря" без легендарного Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа. Поскольку прошлый фильм саги был принят зрителем и критиками неоднозначно и не принёс больших денег, запрос артиста на сумму 90 млн долларов показался студии слишком большим и неоправданным. При этом именно такой гонорар с процентами от продаж получил актёр в прошлый раз.Из причин размолвки с Disney также называли подпорченную репутацию Деппа. Так, знаменитость разбирался в суде с бывшим менеджером и одним из сотрудников съёмочной группы. Истец утверждал, что артист в состоянии опьянения якобы избил его. В одном из интервью сам актёр обмолвился, что по сей день тяжело переживает расставание с Эмбер Хёрд, звездой "Аквамена".Ещё одним поражением для артиста стало снятие с проката фильма "Город лжи" с его участием. Картина повествует о событиях убийства рэпера Тупака Шакура. Отметим, что большое одобрение получила недавно вышедшая картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", где Депп играет одну из ведущих ролей.