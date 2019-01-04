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Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год в костюме вишенки

Наташа Королева продемонстрировала поклонникам в соцсети Instagram новогоднее видео, где она изображена в костюме вишенки. В ролике запечатлено, как певица и Сергей Глушко встречают Новый год вместе с Владимиром Винокуром, Ларисой Гузеевой и другими знаменитостями.

Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год в костюме вишенки

Под видео звезда оставила сообщение, в котором выразила слова благодарности своим друзьям за прекрасный праздник. Ролик за тринадцать часов собрал более 131 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 150 комментариев. Поклонники заявили, что компания продемонстрировала всем, как стоит веселиться в новогоднюю ночь и запускать салюты. Фолловеры поздравили Наталью Королеву и ее друзей с Новым годом. Подписчики отметили, что всем бы таких соседей, с которыми можно было так весело отпраздновать праздник.

Ранее «Dni24» сообщало, что супруга Валентина Юдашкина обнародовала в личном Instagram-аккаунте новогоднее застолье Максима Галкина и Примадонны в их фамильном замке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:30

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