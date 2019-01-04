Лидер Maroon 5 купил особняк Бена Аффлека за 32 млн долларов
Лидер известной группы Maroon 5 Адам Левин со своей супругой Бехати Принслу решили купить особняк, где проживали голливудские актеры Бен Аффлек и его бывшая жена Дженнифер Гарнер. Стоимость огромного дома составила 32 млн долларов.
Благодаря профессиональной работе риэлторов, дом не попал в общедоступную базу недвижимости, и сделка произошла очень быстро. Вместе с большим особняком паре достались спортзал, художественная студия, бассейн, баскетбольная площадка и даже кинотеатр.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер оформили развод только в 2018 году, а разошлись три года назад. До официального развода пара проживала в данном особняке.
Благодаря профессиональной работе риэлторов, дом не попал в общедоступную базу недвижимости, и сделка произошла очень быстро. Вместе с большим особняком паре достались спортзал, художественная студия, бассейн, баскетбольная площадка и даже кинотеатр.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер оформили развод только в 2018 году, а разошлись три года назад. До официального развода пара проживала в данном особняке.