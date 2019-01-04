Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и Аллу Пугачеву





После смерти популярного певца многие начали делиться подробностями и историями из прошлого эстрадного артиста. Так, по словам Садчикова, Кельми заинтересовалась Алла Пугачева, когда впервые услышала его «Ночное рандеву». Она даже собиралась пригласить его на «Рождественские встречи», организацией которых Примадонна занималась в те времена.Алла Борисовна старалась всячески поддерживать молодого певца, но вдруг до нее доходит информация, что исполнителем «Ночного рандеву» является другой артист. И авторство шлягера принадлежит совсем не Крису Кельми. Когда вскрылась эта информация, интерес Примадонны к Кельми мгновенно угас.