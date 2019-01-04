АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и Аллу Пугачеву

Хит «Ночное рандеву» скончавшегося 1 января 2019 года Криса Кельми стал причиной конфликта между певцом и Аллой Пугачевой. Об этом рассказал санкт-петербургский журналист Михаил Садчиков.

Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и Аллу Пугачеву

После смерти популярного певца многие начали делиться подробностями и историями из прошлого эстрадного артиста. Так, по словам Садчикова, Кельми заинтересовалась Алла Пугачева, когда впервые услышала его «Ночное рандеву». Она даже собиралась пригласить его на «Рождественские встречи», организацией которых Примадонна занималась в те времена.

Алла Борисовна старалась всячески поддерживать молодого певца, но вдруг до нее доходит информация, что исполнителем «Ночного рандеву» является другой артист. И авторство шлягера принадлежит совсем не Крису Кельми. Когда вскрылась эта информация, интерес Примадонны к Кельми мгновенно угас.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров и другие артисты поделились
Павел Прилучный рассказал, как попал в ДТП на
Мини-платье Натальи Подольской не оставило
Ученые: Столкновение галактик выбросит Солнечную
Виатлина Цымбалюк-Романоская скорбит по Крису
Представлен первый планшет Asus с Chrome OS
Названа причина отказа Disney снимать Джонни
Певица Наташа Королева отпраздновала Новый год в
«Ну, как не влюбиться в Самбурскую!»: Актриса
Лидер Maroon 5 купил особняк Бена Аффлека за 32
Песня «Ночное рандеву» поссорила Криса Кельми и
Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и
Российские военные спасатели-водолазы ВМФ
The National Interest показало сценарий войны
Ученые назвали причину старения кожи и
Поклонники подвергли критике методы воспитания
Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми
Ученые назвали самые необычные травмы, полученные
Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом"
В Сети опубликован официальный тизер нового
В Букингемском дворце состоится новая королевская
Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах
Эксперты анонсировали рейтинг мощнейших игровых
Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных
Настя Каменских сравнила свои ягодицы с фигурой
Gigabyte вскоре презентует игровой монитор марки
NASA отправит в космос спутник для изменения
Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру
В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi
В Великобритании Rolls-Royce построит самый
Просмотреть все новости