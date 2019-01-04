Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и уход с Первого канала

Ведунья заявила, что Лариса Андреевна после смерти мамы замкнулась в себе. Она сейчас страдает от моральных переживаний, стресса, усталости и обид. Экстрасенс подчеркнула, что наступивший год будет очень трудным для знаменитости. Ведущая будет недовольна практически всем, что она будет делать. Телезвезда даже может уйти из шоу-биза, так как она поймет, что данный вид деятельности ей надоел. По словам предсказательницы, Гузеева до сих пор ведет телешоу только из-за того, что посвятила ему много сил и времени.Саона предсказала Ларисе Андреевне в конце этого года знакомство с мужчиной своей мечты, а также ее увольнение с Первого канала. Однако даже в этом случае финансовых проблем у звезды не будет.