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Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и уход с Первого канала

Саона, являющаяся потомственной ведуньей, предсказала знаменитой отечественной ведущей Ларисе Гузеевой очень трудный год, сопровождающийся стрессами. По словам экстрасенса, телезвезда уйдет с Первого канала, при этом ее ожидают тяжелые жизненные испытания.

Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и уход с Первого канала

Ведунья заявила, что Лариса Андреевна после смерти мамы замкнулась в себе. Она сейчас страдает от моральных переживаний, стресса, усталости и обид. Экстрасенс подчеркнула, что наступивший год будет очень трудным для знаменитости. Ведущая будет недовольна практически всем, что она будет делать. Телезвезда даже может уйти из шоу-биза, так как она поймет, что данный вид деятельности ей надоел. По словам предсказательницы, Гузеева до сих пор ведет телешоу только из-за того, что посвятила ему много сил и времени.

Саона предсказала Ларисе Андреевне в конце этого года знакомство с мужчиной своей мечты, а также ее увольнение с Первого канала. Однако даже в этом случае финансовых проблем у звезды не будет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00

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