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Ученые назвали причину старения кожи и последствия этого

Ученые смогли назвать причину старения кожи, а также какие это несет последствия для здоровья. Результатами исследований с общественностью поделилось издание Immunity.
Ученые назвали причину старения кожи и последствия этого

Научные сотрудники Калифорнийского медицинского университета, расположенного в Сан-Диего, провели ряд исследований для того, чтобы показать способ превращения фибробластов в жировые клетки. Ученым удалось также выявить механизм, из-за которого данный процесс перестает функционировать со временем.

Фибробласты –это клетки, которые находятся в глубине кожи. Они восстанавливают соединительную ткань, чем помогают заживлять дерму. Определенные фибробласты превращаются в клетки жира и располагаются под кожей, тем самым разглаживая ее и придавая более молодой вид. В результате данного процесса образуется пептид, который помогает организму бороться с инфекциями.

Исследователь Ричард Галло рассказал, что ученым удалось обнаружить факт потери кожей во время старения способности образовывать жир. Это влияет на борьбу дермы с инфекционными заболеваниями, а также на внешний вид самой кожи. Проводя эксперимент на лабораторных мышах, ученые использовали химические блокаторы для ингибирования белка, который контролирует большинство клеточных функций. Данная процедура заставляла кожу приобретать молодое состояние, что позволяло дермальным фибробластам превращаться в жировые клетки. Эксперимент дал возможность понять биологический процесс, который приводит к возрастной потере необходимых жировых клеток. В свою очередь, полученная информация может помочь бороться с различными кожными инфекциями.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:43

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