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Поклонники подвергли критике методы воспитания Яны Рудковской из-за шпагата 5-летнего Плющенко

Поклонники подвергли критике методы воспитания бизнесвумен Яны Рудковской из-за шпагата её 5-летнего сына Саши Плющенко, известного как Гном Гномыч. В Instagram звезды появился ролик, где мальчик исполняет сложный номер на шоу в Санкт-Петербурге.

Поклонники подвергли критике методы воспитания Яны Рудковской из-за шпагата 5-летнего Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опять спровоцировала общественность: в микроблоге Instagram светская львица показала, как Саша подарил маме зажигательный "Русский танец" со шпагатом на глазах у 7500 000 зрителей. Знаменитость написала, что свое 6-летие мальчик отпразднует, не так как остальные дети. В этот день звездного ребенка ожидает выступление на 2 ледовых проектах.

Фанаты Яны Рудковской не одобрили такое поведение родной матери касательно сына и поделились своим мнением: "Есть дети которые лучше катаются. Я понимаю, что ребенок трудится, но извините, ничего особенного не вижу, мне кажется, фигурное катание - не его. Просто родители мучают ребенка.".

Поклонники подвергли критике методы воспитания Яны Рудковской из-за шпагата 5-летнего Плющенко

"Лёд - это жизнь вашего супруга, даже не ваша! Ваш сын подрастёт и выдаст вам сполна, за то,что вы его лишили детства!!! Он ребёнок, а не бизнес-проект!", "Ваш сынок на программе по первому каналу признался, что ему не нравится катание. А сейчас вы его усердно заставляете заниматься этим спортом, дабы не подвести отца, получается. И сам Евгений признался, что одного его достаточно в этом спорте. Получается Вы заставляете своего сына заниматься насильно этим спортом. Без эмоций ребёнок катается. Нет ни друзей у него, ничего детского весёлого озорного. Вы из него лепите свои мечты", "А у Гномыча стресс с детства. Кто не понимает, тот хлопает в ладошки!", - выписывали в комментариях возмущенные требовательностью Яны Рудковской к Саше Плющенко пользователи.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:38

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