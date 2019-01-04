АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми во время лечения в Таиланде

Эпатажная российская телеведущая Дана Борисова в своем блоге Instagram опубликовала видеоролик, где можно увидеть ее с известным российским и советским композитором Крисом Кельми. Знаменитости поздравляют с днем рождения основателя реабилитационных центров Никиту Лушникова. На кадрах видно, как музыкант разговаривает с трудом.

Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми во время лечения в Таиланде

Дана Борисова проходила лечение от наркотической зависимости на одном из островов Таиланда Самуи. В реабилитационном центре с ней лечились и ее коллеги Евгений Осин и Крис Кельми. И только теледиве удалось сохранить себе жизнь. 1 января 2019 года в своем доме скончался легендарный композитор, а в ноябре уже прошлого года умер Осин. В память о своем коллеге Кельми Борисова решила показать один из фрагментов нахождения на острове. Тогда знаменитости говорили поздравительную речь основателю центра, в котором они оба лечились. Судя по речи Кельми уже тогда было заметно, что говорить ему сложно.

Под постом Дана Борисова очень лаконично написала: «Теперь скорбим по Крису».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экстрасенс пророчит Ларисе Гузеевой трудный год и
Российские военные спасатели-водолазы ВМФ
The National Interest показало сценарий войны
Ученые назвали причину старения кожи и
Поклонники подвергли критике методы воспитания
Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми
Ученые назвали самые необычные травмы, полученные
Вывод войск из Сирии в США назвали "хитрым ходом"
В Сети опубликован официальный тизер нового
В Букингемском дворце состоится новая королевская
Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах
Эксперты анонсировали рейтинг мощнейших игровых
Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных
Настя Каменских сравнила свои ягодицы с фигурой
Gigabyte вскоре презентует игровой монитор марки
NASA отправит в космос спутник для изменения
Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру
В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi
В Великобритании Rolls-Royce построит самый
Илья Яббаров заявил, что его свадьба с Ритой
Блогер показал, как бесплатно бороться со снегом
Звезда "Дома-2" Алеся Клочко выставила в
Сыну Евгении Феофилактовой поставили диагноз -
Оперативная система Fucksia от Google сможет
Компания Flymove представила два электрических
Специалисты назвали более полезную замену сахару
Acer представила компактный и ударопрочный
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян
Медики назвали пять правил для прогулок в январе
Xiaomi создала новую защитную маску для лица за 4
Просмотреть все новости