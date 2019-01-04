Дана Борисова показала, как выглядел Крис Кельми во время лечения в Таиланде

Дана Борисова проходила лечение от наркотической зависимости на одном из островов Таиланда Самуи. В реабилитационном центре с ней лечились и ее коллеги Евгений Осин и Крис Кельми. И только теледиве удалось сохранить себе жизнь. 1 января 2019 года в своем доме скончался легендарный композитор, а в ноябре уже прошлого года умер Осин. В память о своем коллеге Кельми Борисова решила показать один из фрагментов нахождения на острове. Тогда знаменитости говорили поздравительную речь основателю центра, в котором они оба лечились. Судя по речи Кельми уже тогда было заметно, что говорить ему сложно.Под постом Дана Борисова очень лаконично написала: «Теперь скорбим по Крису».