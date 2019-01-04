Ученые назвали самые необычные травмы, полученные во время секса





Так, наиболее необычной травмой оказалось раздражение слизистой влагалища, вызванное использованием шипучек во время полового акта. Кроме того, однажды медики диагностировали травму заднего прохода, полученную после попытки засунуть туда картошку.Иногда травмы возникали из-за банальной неосторожности. Например, кто-то из партнеров перед сексом поел острой пищи, а затем нанес ожог на половые органы. Помимо этого были зафиксированы порезы ортодонтическими скобами (брекеты). Но наиболее распространенной травмой оказался перелом полового члена. Медики отмечают, что секс действительно полезен, но с экспериментами необходимо быть крайне осторожными, иначе они могут отправить партнеров в госпиталь.