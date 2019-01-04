Ученые назвали самые необычные травмы, полученные во время секса
Врачи перечислили самые странные травмы, полученные парами во время полового акта. В рамках сексуального эксперимента пары зачастую используют инородные предметы, что, в конечном счете, может привести к плачевным последствиям.
Так, наиболее необычной травмой оказалось раздражение слизистой влагалища, вызванное использованием шипучек во время полового акта. Кроме того, однажды медики диагностировали травму заднего прохода, полученную после попытки засунуть туда картошку.
Иногда травмы возникали из-за банальной неосторожности. Например, кто-то из партнеров перед сексом поел острой пищи, а затем нанес ожог на половые органы. Помимо этого были зафиксированы порезы ортодонтическими скобами (брекеты). Но наиболее распространенной травмой оказался перелом полового члена. Медики отмечают, что секс действительно полезен, но с экспериментами необходимо быть крайне осторожными, иначе они могут отправить партнеров в госпиталь.
Так, наиболее необычной травмой оказалось раздражение слизистой влагалища, вызванное использованием шипучек во время полового акта. Кроме того, однажды медики диагностировали травму заднего прохода, полученную после попытки засунуть туда картошку.
Иногда травмы возникали из-за банальной неосторожности. Например, кто-то из партнеров перед сексом поел острой пищи, а затем нанес ожог на половые органы. Помимо этого были зафиксированы порезы ортодонтическими скобами (брекеты). Но наиболее распространенной травмой оказался перелом полового члена. Медики отмечают, что секс действительно полезен, но с экспериментами необходимо быть крайне осторожными, иначе они могут отправить партнеров в госпиталь.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:16