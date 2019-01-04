В Сети опубликован официальный тизер нового электрокара Polestar 2





Авто в кузове «фастбэк» имеет четыре двери. Новая версия в отличие от Polestar 1 уйдет от гибридного силового агрегата. Она будет работать полностью на электрической энергии. Представители бренда отмечают, что двигатель Polestar 2 будет генерировать 400 лошадиных сил. Транспортное средство без подзарядки преодолеет около 450 километров пути. Сведения про интерьер автомобиля держатся пока в секрете. Модель оснащается новой системой Google Android HMI.Модель Polestar 2 схожа с Tesla Model 3. Представители бренда заявили, что новая версия будет расцениваться в такую же сумму, как и американский электрокар. Модель начнут серийно производить после того, как будет официально запущена версия Polestar 1. Вследствие этого Polestar 2 следует ожидать не ранее 2020 года.