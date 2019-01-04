В Букингемском дворце состоится новая королевская свадьба





Бракосочетание влюбленных пройдет в Видзорском замке, где ровно год назад стали мужем и женой принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл. Точную дату свадьбы пока не объявили, но известно, что торжественное мероприятие должно состояться весной 2019 года.После церемонии обручения в часовне Святого Георгия молодожены отправятся в Фрогмор-Хаус. Это место особенно дорого 37-летней леди Габриэлле, так как связано с лучшими воспоминаниями ее детства.Свадьбу младшей дочери принца и принцессы Кентских не будут показывать по телевидению, а само торжество будет не слишком пышным, поскольку в очереди наследования королевского престола внучка королевы Елизаветы находится только на 51-месте.