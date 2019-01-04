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В Букингемском дворце состоится новая королевская свадьба

В Букингемском дворце рассказали, что весной состоится новая королевская свадьба. Невестой оказалась леди Габриэлла Виндзор, являющаяся двоюродной внучкой королевы Великобритании. Она выйдет замуж за финансиста Томаса Кингстона.

В Букингемском дворце состоится новая королевская свадьба

Бракосочетание влюбленных пройдет в Видзорском замке, где ровно год назад стали мужем и женой принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл. Точную дату свадьбы пока не объявили, но известно, что торжественное мероприятие должно состояться весной 2019 года.

После церемонии обручения в часовне Святого Георгия молодожены отправятся в Фрогмор-Хаус. Это место особенно дорого 37-летней леди Габриэлле, так как связано с лучшими воспоминаниями ее детства.

В Букингемском дворце состоится новая королевская свадьба

Свадьбу младшей дочери принца и принцессы Кентских не будут показывать по телевидению, а само торжество будет не слишком пышным, поскольку в очереди наследования королевского престола внучка королевы Елизаветы находится только на 51-месте.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:55

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