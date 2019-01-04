Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах
Потребительская аудитория получила возможность увидеть, как будет выглядеть смартфон Xiaomi Pocophone F2. В Сети представили рендеры новинки.
В том, что выйдет вторая версия смартфона модели Pocophone от компании Xiaomi, ни у кого не было сомнений, поскольку первый гаджет моментально завоевал популярность среди потребителей. Он до последнего времени пользуется большим спросом. Такое распространение девайс получил благодаря низкой цене и производительной начинке. Это означает, что каждый желающий имеет возможность получить лучшие возможности за небольшую стоимость.
В последнее время юзеры Сети динамично обсуждают, какие характеристики получит вторая модель мобильного телефона Pocophone от производителя Xiaomi. Недавно в Интернет попали первые изображения нового смартфона, причем в высоком качестве. Однако Xiaomi Pocophone F2 официально еще не анонсировали.
Эксперты уверены, что новый смартфон наделят вырезом в дисплеи и двойной камерой. Об более конкретных особенностях устройства возможно судить только после официального релиза.
В том, что выйдет вторая версия смартфона модели Pocophone от компании Xiaomi, ни у кого не было сомнений, поскольку первый гаджет моментально завоевал популярность среди потребителей. Он до последнего времени пользуется большим спросом. Такое распространение девайс получил благодаря низкой цене и производительной начинке. Это означает, что каждый желающий имеет возможность получить лучшие возможности за небольшую стоимость.
В последнее время юзеры Сети динамично обсуждают, какие характеристики получит вторая модель мобильного телефона Pocophone от производителя Xiaomi. Недавно в Интернет попали первые изображения нового смартфона, причем в высоком качестве. Однако Xiaomi Pocophone F2 официально еще не анонсировали.
Эксперты уверены, что новый смартфон наделят вырезом в дисплеи и двойной камерой. Об более конкретных особенностях устройства возможно судить только после официального релиза.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:45