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Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах

Потребительская аудитория получила возможность увидеть, как будет выглядеть смартфон Xiaomi Pocophone F2. В Сети представили рендеры новинки.
Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах

В том, что выйдет вторая версия смартфона модели Pocophone от компании Xiaomi, ни у кого не было сомнений, поскольку первый гаджет моментально завоевал популярность среди потребителей. Он до последнего времени пользуется большим спросом. Такое распространение девайс получил благодаря низкой цене и производительной начинке. Это означает, что каждый желающий имеет возможность получить лучшие возможности за небольшую стоимость.

В последнее время юзеры Сети динамично обсуждают, какие характеристики получит вторая модель мобильного телефона Pocophone от производителя Xiaomi. Недавно в Интернет попали первые изображения нового смартфона, причем в высоком качестве. Однако Xiaomi Pocophone F2 официально еще не анонсировали.

Эксперты уверены, что новый смартфон наделят вырезом в дисплеи и двойной камерой. Об более конкретных особенностях устройства возможно судить только после официального релиза.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:45

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