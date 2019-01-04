Xiaomi Pocophone F2 представили на рендерах





В том, что выйдет вторая версия смартфона модели Pocophone от компании Xiaomi, ни у кого не было сомнений, поскольку первый гаджет моментально завоевал популярность среди потребителей. Он до последнего времени пользуется большим спросом. Такое распространение девайс получил благодаря низкой цене и производительной начинке. Это означает, что каждый желающий имеет возможность получить лучшие возможности за небольшую стоимость.В последнее время юзеры Сети динамично обсуждают, какие характеристики получит вторая модель мобильного телефона Pocophone от производителя Xiaomi. Недавно в Интернет попали первые изображения нового смартфона, причем в высоком качестве. Однако Xiaomi Pocophone F2 официально еще не анонсировали.Эксперты уверены, что новый смартфон наделят вырезом в дисплеи и двойной камерой. Об более конкретных особенностях устройства возможно судить только после официального релиза.