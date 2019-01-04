Эксперты анонсировали рейтинг мощнейших игровых Android-смартфонов





В устройстве применяется чип Snapdragon 845, ОЗУ на 10 Гб, двойная трубка охлаждения с эффективной конвекционной современной системой. Модель оснащается шестидюймовым IPS-дисплеем. Экран имеет разрешение 2160х1080 рх. Второе место занялс процессором Kirin 980 и ОЗУ на 4 Гб. Модель обладает цветным 6.5-дюймовым IPS дисплеем. Экран имеет разрешение 2244x1080 рх. На третьем месте оказалсясреднего класса. Устройство оснащается флагманским процессором, ОЗУ на 6/8 Гб. Шестидюймовый экран имеет разрешение FullHD+.Четвёртое место заняла мощная флагманская версия. Игровой смартфон получил Snapdragon 845, "оперативку" на 10 Гб, 6-дюймовый AMOLED дисплей. Устройство охлаждает система с тепловыми эффективными трубками. На пятом месте оказался, получивший процессор типа Snapdragon 845 и шестидюймовый дисплей.