Эксперты анонсировали рейтинг мощнейших игровых Android-смартфонов
Эксперты анонсировали рейтинг мощнейших Android-смартфонов, которыми интересуются игроманы. В декабре самым мощным устройством назвали игровую версию Nubia Red Magic Mars.
В устройстве применяется чип Snapdragon 845, ОЗУ на 10 Гб, двойная трубка охлаждения с эффективной конвекционной современной системой. Модель оснащается шестидюймовым IPS-дисплеем. Экран имеет разрешение 2160х1080 рх. Второе место занял Huawei Mate 20 с процессором Kirin 980 и ОЗУ на 4 Гб. Модель обладает цветным 6.5-дюймовым IPS дисплеем. Экран имеет разрешение 2244x1080 рх. На третьем месте оказался Huawei Honor V20 среднего класса. Устройство оснащается флагманским процессором, ОЗУ на 6/8 Гб. Шестидюймовый экран имеет разрешение FullHD+.
Четвёртое место заняла мощная флагманская версия Xiaomi Black Shark Helo. Игровой смартфон получил Snapdragon 845, "оперативку" на 10 Гб, 6-дюймовый AMOLED дисплей. Устройство охлаждает система с тепловыми эффективными трубками. На пятом месте оказался OnePlus 6T, получивший процессор типа Snapdragon 845 и шестидюймовый дисплей.
В устройстве применяется чип Snapdragon 845, ОЗУ на 10 Гб, двойная трубка охлаждения с эффективной конвекционной современной системой. Модель оснащается шестидюймовым IPS-дисплеем. Экран имеет разрешение 2160х1080 рх. Второе место занял Huawei Mate 20 с процессором Kirin 980 и ОЗУ на 4 Гб. Модель обладает цветным 6.5-дюймовым IPS дисплеем. Экран имеет разрешение 2244x1080 рх. На третьем месте оказался Huawei Honor V20 среднего класса. Устройство оснащается флагманским процессором, ОЗУ на 6/8 Гб. Шестидюймовый экран имеет разрешение FullHD+.
Четвёртое место заняла мощная флагманская версия Xiaomi Black Shark Helo. Игровой смартфон получил Snapdragon 845, "оперативку" на 10 Гб, 6-дюймовый AMOLED дисплей. Устройство охлаждает система с тепловыми эффективными трубками. На пятом месте оказался OnePlus 6T, получивший процессор типа Snapdragon 845 и шестидюймовый дисплей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:38