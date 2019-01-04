Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных автомобиля 2018 года





На первом месте оказался хэтчбек. На краш-тесте автомобиль показал самые высокие результаты и заслужено набрал 96% (36,5 баллов) от максимального результата. Датчики, расположенные на манекенах, после столкновения машины показали, что все «пассажиры» выжили и не получили серьезных повреждений. Кроме того, высоко была оценена электронная «начинка» автомобиля.Второе место специалисты отдали седану четвертого поколения, признанному самым «лучшим большим семейным автомобилем». Седан смог набрать 91% (34,7 балла). Результаты краш-теста показали, что у пассажиров и водителя в момент столкновения менее защищенным был таз.На третьем же месте оказался кроссовер, признанный «лучшим большим внедорожником». В тестах автомобиль набрал 94% (35,8 баллов). Качество внедорожника удивило экспертов, ведь он оборудован специфической водородной топливной системой. Такие автомобили обычно не считаются безопасными, но у данного кроссовера некачественными оказались только подголовники.