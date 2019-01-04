Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных автомобиля 2018 года
Европейская организация Euro NCAP составила ТОП-3 самых безопасных автомобилей в 2018 году. Организацией был проведен ряд краш-тестов, по результатам которых эксперты выбрали самые надежные автомобили.
На первом месте оказался хэтчбек Mercedes-Benz A-Class. На краш-тесте автомобиль показал самые высокие результаты и заслужено набрал 96% (36,5 баллов) от максимального результата. Датчики, расположенные на манекенах, после столкновения машины показали, что все «пассажиры» выжили и не получили серьезных повреждений. Кроме того, высоко была оценена электронная «начинка» автомобиля.
Второе место специалисты отдали седану четвертого поколения Lexus ES, признанному самым «лучшим большим семейным автомобилем». Седан смог набрать 91% (34,7 балла). Результаты краш-теста показали, что у пассажиров и водителя в момент столкновения менее защищенным был таз.
На третьем же месте оказался кроссовер Hyundai Nexo, признанный «лучшим большим внедорожником». В тестах автомобиль набрал 94% (35,8 баллов). Качество внедорожника удивило экспертов, ведь он оборудован специфической водородной топливной системой. Такие автомобили обычно не считаются безопасными, но у данного кроссовера некачественными оказались только подголовники.
На первом месте оказался хэтчбек Mercedes-Benz A-Class. На краш-тесте автомобиль показал самые высокие результаты и заслужено набрал 96% (36,5 баллов) от максимального результата. Датчики, расположенные на манекенах, после столкновения машины показали, что все «пассажиры» выжили и не получили серьезных повреждений. Кроме того, высоко была оценена электронная «начинка» автомобиля.
Второе место специалисты отдали седану четвертого поколения Lexus ES, признанному самым «лучшим большим семейным автомобилем». Седан смог набрать 91% (34,7 балла). Результаты краш-теста показали, что у пассажиров и водителя в момент столкновения менее защищенным был таз.
На третьем же месте оказался кроссовер Hyundai Nexo, признанный «лучшим большим внедорожником». В тестах автомобиль набрал 94% (35,8 баллов). Качество внедорожника удивило экспертов, ведь он оборудован специфической водородной топливной системой. Такие автомобили обычно не считаются безопасными, но у данного кроссовера некачественными оказались только подголовники.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:29