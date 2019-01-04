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Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных автомобиля 2018 года

Европейская организация Euro NCAP составила ТОП-3 самых безопасных автомобилей в 2018 году. Организацией был проведен ряд краш-тестов, по результатам которых эксперты выбрали самые надежные автомобили.

Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных автомобиля 2018 года

На первом месте оказался хэтчбек Mercedes-Benz A-Class. На краш-тесте автомобиль показал самые высокие результаты и заслужено набрал 96% (36,5 баллов) от максимального результата. Датчики, расположенные на манекенах, после столкновения машины показали, что все «пассажиры» выжили и не получили серьезных повреждений. Кроме того, высоко была оценена электронная «начинка» автомобиля.

Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных автомобиля 2018 года

Второе место специалисты отдали седану четвертого поколения Lexus ES, признанному самым «лучшим большим семейным автомобилем». Седан смог набрать 91% (34,7 балла). Результаты краш-теста показали, что у пассажиров и водителя в момент столкновения менее защищенным был таз.

Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных автомобиля 2018 года

На третьем же месте оказался кроссовер Hyundai Nexo, признанный «лучшим большим внедорожником». В тестах автомобиль набрал 94% (35,8 баллов). Качество внедорожника удивило экспертов, ведь он оборудован специфической водородной топливной системой. Такие автомобили обычно не считаются безопасными, но у данного кроссовера некачественными оказались только подголовники.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:29

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