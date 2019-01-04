Настя Каменских сравнила свои ягодицы с фигурой Ким Кардашьян
Настя Каменских в Instagram сравнила свои ягодицы с фигурой Ким Кардашьян. Подписчики посчитали, что лавры жены Канье Уэста не дают украинской певице покоя.
Улетев от зимы в тёплые края, Каменских показала фанатам фотографию у бассейна в откровенном купальнике. Засняли звезду спиной к камере, так что пользователи соцсети смогли в подробностях разглядеть пышные ягодицы. Не удержавшись от сравнения, исполнительница добавила хэштег #попакакуким.
Комментаторы отметили, что фигуры знаменитостей действительно похожи. Впрочем, хейтеры Каменских заподозрили её в хирургической пластике, а другие сочли фото в полуголом виде слишком вульгарными.
Фотография Каменских собрала более 100 тысяч лайков. Поклонники пожелали кумиру хорошо отдохнуть.
Улетев от зимы в тёплые края, Каменских показала фанатам фотографию у бассейна в откровенном купальнике. Засняли звезду спиной к камере, так что пользователи соцсети смогли в подробностях разглядеть пышные ягодицы. Не удержавшись от сравнения, исполнительница добавила хэштег #попакакуким.
Комментаторы отметили, что фигуры знаменитостей действительно похожи. Впрочем, хейтеры Каменских заподозрили её в хирургической пластике, а другие сочли фото в полуголом виде слишком вульгарными.
"Мы начали наш отпуск", - подписала снимок певица.
Фотография Каменских собрала более 100 тысяч лайков. Поклонники пожелали кумиру хорошо отдохнуть.