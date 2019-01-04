Gigabyte вскоре презентует игровой монитор марки Aorus





Мероприятие пройдёт на территории Лас-Вегаса в период 8-11 января текущего года. Пока отсутствует информация о названии нового монитора. Есть данные, что модель будет обладать тонкими рамками, а также лаконичным дизайном. Основой дисплея является панель IPS. Данные о диагонали монитора пока держатся в секрете. Устройство имеет поддержку технологии FreeSync. При этом максимальная кадровая частота составляет 144 герца.Новый монитор получит функциональную подставку. Панель сможет разворачиваться в портретный режим. Модель будет иметь поддержку 10-битного отображения цвета.