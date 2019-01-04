В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi
Потребительской аудитории показали новый гаджет от компании Xiaomi. Видео с изображением первого складного смартфона загрузили в Сеть.
В Интернете появился ролик, на котором стало возможным рассмотреть различные детали складного гаджета. Первый в своем роде девайс представил китайский производитель Xiaomi. «Живое» видео складного смартфона опубликовал известный инсайдер Эван Бласс в своем микроблоге социальной сети Twitter.
Кадры видеоролика показывают, как меняется интерфейс мобильного телефона в сложенном и разложенном положении. В разложенном виде устройство выглядит, как планшетный компьютер. В сложенном состоянии девайс показывает интерфейс, как простой смартфон. Новинка имеет возможность складываться с любой стороны. Эксперты предполагают, что в скором времени мобильные телефоны такого же плана начнут выпускать компании Samsung, Huawei и LG.
Напомним, что не так давно американская компания разработчик Google презентовала общественности модифицированную систему на Android, которая предназначена для работы в складных смартфонах.
В Интернете появился ролик, на котором стало возможным рассмотреть различные детали складного гаджета. Первый в своем роде девайс представил китайский производитель Xiaomi. «Живое» видео складного смартфона опубликовал известный инсайдер Эван Бласс в своем микроблоге социальной сети Twitter.
Кадры видеоролика показывают, как меняется интерфейс мобильного телефона в сложенном и разложенном положении. В разложенном виде устройство выглядит, как планшетный компьютер. В сложенном состоянии девайс показывает интерфейс, как простой смартфон. Новинка имеет возможность складываться с любой стороны. Эксперты предполагают, что в скором времени мобильные телефоны такого же плана начнут выпускать компании Samsung, Huawei и LG.
Напомним, что не так давно американская компания разработчик Google презентовала общественности модифицированную систему на Android, которая предназначена для работы в складных смартфонах.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:49