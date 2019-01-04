АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi

Потребительской аудитории показали новый гаджет от компании Xiaomi. Видео с изображением первого складного смартфона загрузили в Сеть.
В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi

В Интернете появился ролик, на котором стало возможным рассмотреть различные детали складного гаджета. Первый в своем роде девайс представил китайский производитель Xiaomi. «Живое» видео складного смартфона опубликовал известный инсайдер Эван Бласс в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Кадры видеоролика показывают, как меняется интерфейс мобильного телефона в сложенном и разложенном положении. В разложенном виде устройство выглядит, как планшетный компьютер. В сложенном состоянии девайс показывает интерфейс, как простой смартфон. Новинка имеет возможность складываться с любой стороны. Эксперты предполагают, что в скором времени мобильные телефоны такого же плана начнут выпускать компании Samsung, Huawei и LG.

Напомним, что не так давно американская компания разработчик Google презентовала общественности модифицированную систему на Android, которая предназначена для работы в складных смартфонах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных
Настя Каменских сравнила свои ягодицы с фигурой
Gigabyte вскоре презентует игровой монитор марки
NASA отправит в космос спутник для изменения
Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру
В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi
В Великобритании Rolls-Royce построит самый
Илья Яббаров заявил, что его свадьба с Ритой
Блогер показал, как бесплатно бороться со снегом
Звезда "Дома-2" Алеся Клочко выставила в
Сыну Евгении Феофилактовой поставили диагноз -
Оперативная система Fucksia от Google сможет
Компания Flymove представила два электрических
Специалисты назвали более полезную замену сахару
Acer представила компактный и ударопрочный
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян
Медики назвали пять правил для прогулок в январе
Xiaomi создала новую защитную маску для лица за 4
Hyundai Motor Group в текущем году представит 30
Смартфон Motorola P40 получит камеру на 48 Мп
Искусственный интеллект сможет определить болезнь
Лувр в 2018 году побил собственный рекорд по
Польские специалисты решили прокачать Mitsubishi
Компания Hyundai создала для электрокаров
Названа настоящая причина отсутствия
Певица Варвара во время прогулки на лыжах в лесу
Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по
Шоумен Иван Ургант подстригся налысо
Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах
Украина хочет отправить военные корабли в
Просмотреть все новости