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Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру Гозиас

Бывший участник телестройки Александр Задойнов поздравил подписчиков Instagram с Новым годом и показал лицо своей избранницы, которую пользователи тут же нашли похожей сразу на нескольких участниц «Дома-2».

Часть фолловеров утверждает, что новая пассия Задойнова имеет внешнее сходство с Сашей Гозиас, а другие перепутали ее с Эллой Сухановой.

Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру Гозиас

Напомним, что Задойнов был не очень удачлив в личной жизни, но готов вновь попытаться построить отношения.

Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру Гозиас

В своем микроблоге Саша опубликовал снимок, на котором запечатлен рядом с симпатичной девушкой, с которой встретил 2019-й год. Никакой информации об избраннице Задойнов не предоставил, а просто поздравил своих поклонников и отметил, что новогоднее настроение продолжается.

Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру Гозиас

Настоящие фанаты Задойнова пожелали ему счастья с о «Снегурочкой» и назвали их «шикарной парой», и понадеялись, что внешнее сходство девушки с другими участницами телестройки так и останется чисто внешним.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53

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