Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру Гозиас

Часть фолловеров утверждает, что новая пассия Задойнова имеет внешнее сходство с Сашей Гозиас, а другие перепутали ее с Эллой Сухановой.Напомним, что Задойнов был не очень удачлив в личной жизни, но готов вновь попытаться построить отношения.В своем микроблоге Саша опубликовал снимок, на котором запечатлен рядом с симпатичной девушкой, с которой встретил 2019-й год. Никакой информации об избраннице Задойнов не предоставил, а просто поздравил своих поклонников и отметил, что новогоднее настроение продолжается.Настоящие фанаты Задойнова пожелали ему счастья с о «Снегурочкой» и назвали их «шикарной парой», и понадеялись, что внешнее сходство девушки с другими участницами телестройки так и останется чисто внешним.