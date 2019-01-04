Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру Гозиас
Бывший участник телестройки Александр Задойнов поздравил подписчиков Instagram с Новым годом и показал лицо своей избранницы, которую пользователи тут же нашли похожей сразу на нескольких участниц «Дома-2».
Часть фолловеров утверждает, что новая пассия Задойнова имеет внешнее сходство с Сашей Гозиас, а другие перепутали ее с Эллой Сухановой.
Напомним, что Задойнов был не очень удачлив в личной жизни, но готов вновь попытаться построить отношения.
В своем микроблоге Саша опубликовал снимок, на котором запечатлен рядом с симпатичной девушкой, с которой встретил 2019-й год. Никакой информации об избраннице Задойнов не предоставил, а просто поздравил своих поклонников и отметил, что новогоднее настроение продолжается.
Настоящие фанаты Задойнова пожелали ему счастья с о «Снегурочкой» и назвали их «шикарной парой», и понадеялись, что внешнее сходство девушки с другими участницами телестройки так и останется чисто внешним.
Часть фолловеров утверждает, что новая пассия Задойнова имеет внешнее сходство с Сашей Гозиас, а другие перепутали ее с Эллой Сухановой.
Напомним, что Задойнов был не очень удачлив в личной жизни, но готов вновь попытаться построить отношения.
В своем микроблоге Саша опубликовал снимок, на котором запечатлен рядом с симпатичной девушкой, с которой встретил 2019-й год. Никакой информации об избраннице Задойнов не предоставил, а просто поздравил своих поклонников и отметил, что новогоднее настроение продолжается.
Настоящие фанаты Задойнова пожелали ему счастья с о «Снегурочкой» и назвали их «шикарной парой», и понадеялись, что внешнее сходство девушки с другими участницами телестройки так и останется чисто внешним.