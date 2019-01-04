В Великобритании Rolls-Royce построит самый скоростной электрический самолет





Предполагается, что новому электрическому самолету удастся побить рекорд судна Siemens Extra 330LE, который в 2016 году с рекордной скоростью поднялся на высоту трех тысяч метров, а затем в 2017 году смог разогнаться до скорости 337,5 км/ч.Свой первый полет новый электрический самолет сможет совершить уже в 2020 году. Благодаря высокой скорости равной 480 км/ч судну на одном заряде батареи удастся совершить перелет между Лондоном и Парижем. Эксперты сообщают, что плотность энергии в аккумуляторе самолета может оказаться самой высокой в сфере электроавиации.