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В Великобритании Rolls-Royce построит самый скоростной электрический самолет

В Великобритании разработают электрический самолет, способный перемещаться со скоростью свыше 480 км/ч. Производством и созданием воздушного судна займется автоконцерн Rolls-Royce совместно с инженерами из других авиакомпаний.
В Великобритании Rolls-Royce построит самый скоростной электрический самолет

Предполагается, что новому электрическому самолету удастся побить рекорд судна Siemens Extra 330LE, который в 2016 году с рекордной скоростью поднялся на высоту трех тысяч метров, а затем в 2017 году смог разогнаться до скорости 337,5 км/ч.

Свой первый полет новый электрический самолет сможет совершить уже в 2020 году. Благодаря высокой скорости равной 480 км/ч судну на одном заряде батареи удастся совершить перелет между Лондоном и Парижем. Эксперты сообщают, что плотность энергии в аккумуляторе самолета может оказаться самой высокой в сфере электроавиации.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:38

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