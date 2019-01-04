Илья Яббаров заявил, что его свадьба с Ритой Ларченко не будет такой, как у Черно
Участник «Дома-2» Илья Яббаров уже созрел для предложения руки и сердца Рите Ларченко, но при этом не спешит его делать. И глядя на своих коллег по телестройке Сашу Черно и Иосифа Оганесяна, он рассказывает, что их торжество будет устроено по-другому.
Известный ловелас Яббаров заявил, что уверен в своей избраннице, и потому свадьба состояться может уже в 2019 году.
Илье понравилась свадьба Иоси и Александры, и он назвал торжество богатым и достойным, красивым и пафосным. При этом мужчина отмечает, что его свадьба с Ритой будет устроена по-другому, с другой подачей и сценарием, но подробности Ябба пока не хочет раскрывать.
Самым главным Яббаров считает, чтобы молодожены были счастливы и здоровы, так как счастье не в деньгах, хотя и без них порой плохо.
Известный ловелас Яббаров заявил, что уверен в своей избраннице, и потому свадьба состояться может уже в 2019 году.
Илье понравилась свадьба Иоси и Александры, и он назвал торжество богатым и достойным, красивым и пафосным. При этом мужчина отмечает, что его свадьба с Ритой будет устроена по-другому, с другой подачей и сценарием, но подробности Ябба пока не хочет раскрывать.
Самым главным Яббаров считает, чтобы молодожены были счастливы и здоровы, так как счастье не в деньгах, хотя и без них порой плохо.