Илья Яббаров заявил, что его свадьба с Ритой Ларченко не будет такой, как у Черно





Известный ловелас Яббаров заявил, что уверен в своей избраннице, и потому свадьба состояться может уже в 2019 году.Илье понравилась свадьба Иоси и Александры, и он назвал торжество богатым и достойным, красивым и пафосным. При этом мужчина отмечает, что его свадьба с Ритой будет устроена по-другому, с другой подачей и сценарием, но подробности Ябба пока не хочет раскрывать.Самым главным Яббаров считает, чтобы молодожены были счастливы и здоровы, так как счастье не в деньгах, хотя и без них порой плохо.