АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Экспериментальный препарат замедлил старение у мышей
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Звезда "Дома-2" Алеся Клочко выставила в Instagram фото из роддома

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алеся Клочко совсем недавно поделилась с подписчиками Instagram фотографиями из роддома.

Под фотографиями девушка рассказала о своих впечатлениях, даже описала все моменты схваток и странное для нее явление - потуги.

Звезда "Дома-2" Алеся Клочко выставила в Instagram фото из роддома

28 декабря Алеся стала мамой замечательной дочери. Весь вечер и в сам момент родов девушку поддерживал любящий муж. Несмотря на то, что бывшая участница "Дома-2" последнее время очень жаловалась на беременность, после появления на свет малышки всё для неё стало сущим пустяком.

Напомним, что девушка на проекте пробыла совсем недолго. Но за этот небольшой промежуток времени она запомнилась многим ребятам. Ведь не каждый день в открытой форме и без стеснений на всю страну рассказывают о своём тёмном прошлом.

Алеся Клочко рассказала, что длительное время оказывала эскорт-услуги, но теперь для мамочки всё в прошлом. Она планирует полностью отдаться семье и ребёнку.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты Euro NCAP назвали три самых надежных
Настя Каменских сравнила свои ягодицы с фигурой
Gigabyte вскоре презентует игровой монитор марки
NASA отправит в космос спутник для изменения
Новая девушка Саши Задойнова похожа на Александру
В Сети показали первый складной смартфон Xiaomi
В Великобритании Rolls-Royce построит самый
Илья Яббаров заявил, что его свадьба с Ритой
Блогер показал, как бесплатно бороться со снегом
Звезда "Дома-2" Алеся Клочко выставила в
Сыну Евгении Феофилактовой поставили диагноз -
Оперативная система Fucksia от Google сможет
Компания Flymove представила два электрических
Специалисты назвали более полезную замену сахару
Acer представила компактный и ударопрочный
Сотрудники Роспотребнадзора предупредили россиян
Медики назвали пять правил для прогулок в январе
Xiaomi создала новую защитную маску для лица за 4
Hyundai Motor Group в текущем году представит 30
Смартфон Motorola P40 получит камеру на 48 Мп
Искусственный интеллект сможет определить болезнь
Лувр в 2018 году побил собственный рекорд по
Польские специалисты решили прокачать Mitsubishi
Компания Hyundai создала для электрокаров
Названа настоящая причина отсутствия
Певица Варвара во время прогулки на лыжах в лесу
Ученые: Нибиру начала отдаляться от Солнца по
Шоумен Иван Ургант подстригся налысо
Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах
Украина хочет отправить военные корабли в
Просмотреть все новости