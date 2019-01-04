Звезда "Дома-2" Алеся Клочко выставила в Instagram фото из роддома





Под фотографиями девушка рассказала о своих впечатлениях, даже описала все моменты схваток и странное для нее явление - потуги.28 декабря Алеся стала мамой замечательной дочери. Весь вечер и в сам момент родов девушку поддерживал любящий муж. Несмотря на то, что бывшая участница "Дома-2" последнее время очень жаловалась на беременность, после появления на свет малышки всё для неё стало сущим пустяком.Напомним, что девушка на проекте пробыла совсем недолго. Но за этот небольшой промежуток времени она запомнилась многим ребятам. Ведь не каждый день в открытой форме и без стеснений на всю страну рассказывают о своём тёмном прошлом.Алеся Клочко рассказала, что длительное время оказывала эскорт-услуги, но теперь для мамочки всё в прошлом. Она планирует полностью отдаться семье и ребёнку.