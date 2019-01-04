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Сыну Евгении Феофилактовой поставили диагноз - синдром навязчивых движений

Знаменитый Доктор Комаровский поставил диагноз сыну Евгении Феофилактовой и Антона Гусева.

Он предположил, что, возможно, ребёнок страдает "синдромом навязчивых движений".

Сыну Евгении Феофилактовой поставили диагноз - синдром навязчивых движений

Такое отклонение он заметил, просматривая видео с малышом, ведь на кадрах можно заметить, что ребёнок двигается не совсем правильно. Его движения переходят от плавных к более быстрым, что говорит о возможности нервного заболевания у мальчика.

Напомним, что некогда счастливая семья Гусевых распалась и Антон ушёл из дома. Общение с ребёнком резко сократилось до минимума, и это не могло не сказаться на здоровье малыша. Также доктор посоветовал маме ребёнка обратиться к опытным специалистам для того, чтобы предотвратить более серьёзные последствия.

Сыну Евгении Феофилактовой поставили диагноз - синдром навязчивых движений

Сама Евгения, наоборот, восторгается движениями своего сына. Это совсем неудивительно, ведь для каждой матери её ребёнок - особенный.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:05

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