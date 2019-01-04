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Компания Flymove представила два электрических суперкара Bertone Dianchè BSS GT Cube и Dianchè BSS GT One

Компания Flymove из Великобритании представила два электрических современных суперкара версий Bertone Dianchè BSS GT Cube, а также Dianchè BSS GT One. Авто презентовали в рамках закрытого мероприятии на територии Милана ещё в декабре 2018 г.

Компания Flymove представила два электрических суперкара Bertone Dianch&#232; BSS GT Cube и Dianch&#232; BSS GT One


Базовая версия BSS GT One оснащается двумя силовыми агрегатами на 400 «лошадок». BSS GT Cube будет генерировать 800 л.с. Согласно предварительным данным, самая мощная вариация разгоняется до 100 км/ч за 2,2 сек. Максимальная скорость машины составляет 350 км/ч.

Электрокар оснащается системой быстрой замены разряженных аккумуляторных батарей на новые. В общем, выпустят по девять единиц каждой модели. Поставлять транспортные средства начнут не раньше 2020 г.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:43

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