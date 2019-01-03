Компания Hyundai создала для электрокаров беспроводную автоматическую зарядку Automated Valet Parking System





Новая технология включает автоматическую парковку. Также сюда входит беспроводная зарядная станция. Разработчики отмечают, что такая станция облегчает жизнь водителям электрических авто во время езды по мегаполису в случае переполненных парковок. Идея системы является очень простой. Водитель подъезжает к специальной зарядной станции. Вылезая из авто, он должен запустить приложение на мобильном устройстве, включающее автопилот, а также самостоятельно ищущее парковочные места, где имеется беспроводная зарядка.Электрический автомобиль после того, как будет пополнен запас энергии, направляется на паркинг. Там машина дожидается автовладельца. Электрокары с 4-ым уровнем автопилота начнут производить не раньше 2025 года.