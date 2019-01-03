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Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах показала шпагат в бикини

Балерина Анастасия Волочкова находясь на Мальдивах сделала шпагат в купальнике бикини. Фотоснимок с отдыха знаменитость разместила в Сети Instagram.
Анастасия Волочкова во время отдыха на Мальдивах показала шпагат в бикини

У артистки Анастасии Волочковой давно появилась традиция. Придерживаясь ее теледива отправляется отдыхать в теплые края в январе каждого года. Этот раз не стал исключением, встретив 2019 год балерина оставила дочь в России и улетела на Мальдивы. В первый же день на отдыхе звезда опубликовала фотоснимки. Она не перестает радовать фолловеров снимки своих фирменных шпагатов. Подписчики знаменитости в комментариях отметили, что в последнее время балерина начала экономить на купальниках. Так как новых они на ней не замечают.

Мальдивы являются любимым курортом Анастасии Волочковой. Сюда теледива может летать в отпуск, как сама, так и с родными. Однако, на этот раз звезда не взяла с собой наследницу. Дочь знаменитости Ариадна поехала в гости к бабушке, которая проживает в Санкт-Петербурге. Фанаты артистки предполагают, что на острова за артисткой отправился ее новый возлюбленный. Сама Анастасия не комментирует данные слухи.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:15

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