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Певица Варвара во время прогулки на лыжах в лесу едва оторвалась от преследования лося

Известная певица Варвара продолжает заниматься спортом, несмотря на праздники, совершая прогулки в лесу на лыжах. Однако недавно такая прогулка могла окончиться для артистки печально. Она повстречалась с лосем, который потом еще долго ее преследовал.

Певица Варвара во время прогулки на лыжах в лесу едва оторвалась от преследования лося

Варвара назвала эту ситуацию «кошмаром», она призналась, что с трудом смогла уйти от погони парнокопытного. Узнав о произошедшем, супруг певицы пообещал ее обезопасить и снарядить ружьем. Хотя звезда знает, что в лесу, который находится вблизи их с мужем загородного дома в Тверской области, обитает множество диких зверей, оставлять ежедневные тренировки она не намерена.

По словам специалиста в области зоологии, Варваре действительно угрожала опасность. Зимой сохатые очень раздражительны из-за трудностей в добыче пищи. Если же поблизости окажутся детеныши лосей, то родители мгновенно бросятся на их защиту от возможного врага. Животные могут атаковать обидчика с помощью удара копыт или больших мощных рогов, что чревато получением последним серьезных увечий. Если жертве посчастливилось убежать, то велика вероятность, что лоси ее догонят, ведь они бегают со скоростью до 56 км/ч.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:30

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