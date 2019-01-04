Специалисты назвали более полезную замену сахару
Диетологи считают, что вероятность возможных проблем со здоровьем повышается, если человек очень любит сладости. Поэтому, они посоветовали самую полезную замену обычному сахару.
По словам исследователя Мэрилина Гленвилла, из-за сахара кожа становится менее упругой, а это влияет на появление морщин и возникновение других серьезных заболеваний. Выходом из ситуации станет замена традиционного сахара на цельный тростниковый аналог, содержащий витамины и минералы. Стоит добавить, что в этот список входит и сироп из корня якона, являющийся неплохой альтернативой мёду, а вот в коричневом рисовом заменителе нет фруктозы, и это тоже положительный знак для организма.
Среди других продуктов, заменяющих сахар, выделяется пальмовый аналог и ячменный солодовый сироп – оба продукта натуральные и полностью безопасные, подчеркивают ученые.
По словам исследователя Мэрилина Гленвилла, из-за сахара кожа становится менее упругой, а это влияет на появление морщин и возникновение других серьезных заболеваний. Выходом из ситуации станет замена традиционного сахара на цельный тростниковый аналог, содержащий витамины и минералы. Стоит добавить, что в этот список входит и сироп из корня якона, являющийся неплохой альтернативой мёду, а вот в коричневом рисовом заменителе нет фруктозы, и это тоже положительный знак для организма.
Среди других продуктов, заменяющих сахар, выделяется пальмовый аналог и ячменный солодовый сироп – оба продукта натуральные и полностью безопасные, подчеркивают ученые.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30