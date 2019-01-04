Специалисты назвали более полезную замену сахару





По словам исследователя Мэрилина Гленвилла, из-за сахара кожа становится менее упругой, а это влияет на появление морщин и возникновение других серьезных заболеваний. Выходом из ситуации станет замена традиционного сахара на цельный тростниковый аналог, содержащий витамины и минералы. Стоит добавить, что в этот список входит и сироп из корня якона, являющийся неплохой альтернативой мёду, а вот в коричневом рисовом заменителе нет фруктозы, и это тоже положительный знак для организма.Среди других продуктов, заменяющих сахар, выделяется пальмовый аналог и ячменный солодовый сироп – оба продукта натуральные и полностью безопасные, подчеркивают ученые.