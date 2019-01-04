Блогер показал, как бесплатно бороться со снегом под подкрылками LADA Vesta и KIA Rio





По словам эксперта, в борьбе со снежным налипанием под подкрылками можно приобрести специальную смазку. Она наносится несколькими слоями. Между тем есть бесплатный вариант избавления от снежного налипания. Для этого требуется мыть авто восковым покрытием. В автомойках его предлагают наносить после смыва для блеска кузова. По словам эксперта, после застывания воска создаётся полимерная плёнка, действующая, как в случае WD-40.Специалист в конце представленного в Сети видео демонстрирует эффективность данного бесплатного способа. Обработанный воском подкрылок не накопил снег. А вот другой необработанный средством подкрылок «забился».