Шоумен Иван Ургант подстригся налысо

В своей публикации Ургант решил показать новогодний подарок – спортивный велосипед, на фоне которого он и решил сфотографироваться. Впрочем, фанатов больше заинтересовала его новая прическа. Шоумен предстал перед интернет-пользователями с лысой головой.В комментариях к публикации подписчики, как правило, недоумевали, зачем Ургант избавился от своей причёски, сравнив его с актёром Дмитрием Нагиевым или исполнителем Михаилом Шуфутинским, другие же поклонники лишь поприветствовали новый образ кумира.