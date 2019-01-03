Многие американцы надеются, что брак Меган Маркл и принца Гарри распадется





Поклонники британского королевского семейства с обожанием относятся к герцогине Сассекской. Они с нетерпением ждут момента, когда на свет появится первый ребенок принца Гарри и Меган Маркл.Однако в США, откуда родом молодая герцогиня, такая доброжелательность отсутствует. Популярный светский репортер из Нью-Йорка Альфреда Бенза рассказал, что одни американцы вообще равнодушно относятся к семейному счастью их знаменитой соотечественницы, другие не интересуются жизнью представителей Британской короны, а третьи будут счастливы, если Меган Маркл и принц Гарри разведутся, желательно со скандалом.По словам журналиста, если брак герцога и герцогини Сассекских распадется или у монарших особ произойдет скандальная ситуация, то найдутся те, кому это придется по душе. Альфред Бенза признался, что американцы получают удовольствие, когда наблюдают за падением человека с вершин славы, хотя сами же его и возвысили.