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Оперативная система Fucksia от Google сможет поддерживать Android-приложения

Предполагается, что оперативная система Fuchsia, над которой сейчас работает компания Google, сможет поддерживать приложения, созданные для Android. Однако, на сегодняшний день, производитель не прокомментировал данный вопрос.
Оперативная система Fucksia от Google сможет поддерживать Android-приложения

Сотрудники американской интернет-компании уже не один год разрабатывают оперативную систему Fuchsia. Вот только пользователи еще не знают о ее точном предназначении. Сама компания - производитель сделала заявление о том, что сотрудники Google с помощью новой ОС проводят тестирование различных механизмов и технологий. Многие интернет-эксперты продолжают утверждать, что Fuchsia выступит в роли замены Android.

По недавно появившейся в Сети информации можно сделать вывод, что в случае, если оперативная система от Google получит статус замещения Android – это будет означать, что в совместной работе приложений не будет возникать никаких проблем.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:00

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