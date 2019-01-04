Оперативная система Fucksia от Google сможет поддерживать Android-приложения





Сотрудники американской интернет-компании уже не один год разрабатывают оперативную систему Fuchsia. Вот только пользователи еще не знают о ее точном предназначении. Сама компания - производитель сделала заявление о том, что сотрудники Google с помощью новой ОС проводят тестирование различных механизмов и технологий. Многие интернет-эксперты продолжают утверждать, что Fuchsia выступит в роли замены Android.По недавно появившейся в Сети информации можно сделать вывод, что в случае, если оперативная система от Google получит статус замещения Android – это будет означать, что в совместной работе приложений не будет возникать никаких проблем.