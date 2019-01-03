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Ученые выяснили, где находился райский сад Эдем

Ученые много лет пытались узнать, где находился библейский райский сад Эдем. Археологи провели исследование и выяснили, что место первоначального обитания Адама и Евы - болота Ахвара, расположенные в Ираке.

Ученые выяснили, где находился райский сад Эдем

Группа ученых под руководством доктора Джона Морриса пришла к выводу, что колыбель человечества располагалась именно на территории болот Ахвара, считающихся одной из наиболее богатых экосистем во всем мире. Они также находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

Джон Моррис подтверждает данную гипотезу тем, что Тигр и Евфрат питали болота, и вспоминает об описаниях рая в Библии, где указывается источник в райском саду, который разделялся на 4 реки. Это говорит о том, что Эдем располагался в долине двух рек Тигра и Евфрата.

Специалист не может привести аргументов того, что именно в этой части жил Адам вместе с Евой. Это связано с Великим потопом, изменившим поверхность Земли, описанном в библейских текстах.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:07

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