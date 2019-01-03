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Дарья Мельникова в сети Instagram впервые показала фото новорожденного сына

Артистка Дарья Мельникова, ставшая знаменитой после исполнения роли Жени Васнецовой в телесериале «Папины дочки», недавно во второй раз стала мамой. На своей странице в сети Instagram она впервые поделилась с поклонниками фотографией новорожденного сына.


Дарья Мельникова в сети Instagram впервые показала фото новорожденного сына

На снимке запечатлено, как молодая мама делает фото в режиме селфи, нежно прижимая малыша к груди. Младенец развернут спинкой к камере, поэтому видна только его головка и ручка. В комментарии к фотографии Дарья Мельникова написала, что семейство отправилось на дачу к работодателям.

Дарья Мельникова в сети Instagram впервые показала фото новорожденного сына

Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. В 2015 году в семье родился мальчик, которого назвали Артуром в честь отца. Как сообщала ранее артистка, вторые роды прошли хоть и быстрее, но были такими же сложными, как и первые.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:53

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