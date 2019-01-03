Дарья Мельникова в сети Instagram впервые показала фото новорожденного сына





На снимке запечатлено, как молодая мама делает фото в режиме селфи, нежно прижимая малыша к груди. Младенец развернут спинкой к камере, поэтому видна только его головка и ручка. В комментарии к фотографии Дарья Мельникова написала, что семейство отправилось на дачу к работодателям.Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. В 2015 году в семье родился мальчик, которого назвали Артуром в честь отца. Как сообщала ранее артистка, вторые роды прошли хоть и быстрее, но были такими же сложными, как и первые.