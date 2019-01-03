Дарья Мельникова в сети Instagram впервые показала фото новорожденного сына
Артистка Дарья Мельникова, ставшая знаменитой после исполнения роли Жени Васнецовой в телесериале «Папины дочки», недавно во второй раз стала мамой. На своей странице в сети Instagram она впервые поделилась с поклонниками фотографией новорожденного сына.
На снимке запечатлено, как молодая мама делает фото в режиме селфи, нежно прижимая малыша к груди. Младенец развернут спинкой к камере, поэтому видна только его головка и ручка. В комментарии к фотографии Дарья Мельникова написала, что семейство отправилось на дачу к работодателям.
Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. В 2015 году в семье родился мальчик, которого назвали Артуром в честь отца. Как сообщала ранее артистка, вторые роды прошли хоть и быстрее, но были такими же сложными, как и первые.
На снимке запечатлено, как молодая мама делает фото в режиме селфи, нежно прижимая малыша к груди. Младенец развернут спинкой к камере, поэтому видна только его головка и ручка. В комментарии к фотографии Дарья Мельникова написала, что семейство отправилось на дачу к работодателям.
Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым. В 2015 году в семье родился мальчик, которого назвали Артуром в честь отца. Как сообщала ранее артистка, вторые роды прошли хоть и быстрее, но были такими же сложными, как и первые.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:53