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Житель Костромы завел любовницу, чтобы выплатить автокредит

Житель Костромы решил завести любовницу, чтобы выплатить автокредит. Предприимчивый мужчина встретил девушку, похожую на его супругу, как две капли воды, и придумал интересный план.

Житель Костромы завел любовницу, чтобы выплатить автокредит

Костромич пригласил представительницу прекрасного пола на свидание, после чего ухаживания и легкий флирт перешли в интимные отношения, несмотря на то, что молодой человек был женат.

Друзья и близкие семейной пары были шокированы поведением 40-летнего мужчины. Пара жила вместе 3 года, однако из-за постоянной занятости избранницы, работающей бухгалтером, любви и страсти супругу не хватало. Особенно, когда жена пропадала в командировках.

Новая пассия не только удовлетворяла физиологические потребности влюбленного мужчины, но ещё и обеспечивала его финансами. Сэкономленные деньги находчивый гражданин направлял на выплату автомобильного кредита. История с любовным треугольником закончилась, после того, как законная жена заявила благоверному, что беременна. Костромич прекратил любовные отношения на стороне.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:37

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